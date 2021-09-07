أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.