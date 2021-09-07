اليابان تسجل وفاة جديدة بين متلقي جرعات ملوثة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أفادت وزارة الصحة اليابانية، الاثنين، برصدها حالة وفاة جديدة بين أشخاص تم تطعيمهم بدفعة ملوثة من لقاحات شركة “موديرنا” الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن المتوفي رجل في 49 عاما من عمره وفارق الحياة في 12 أغسطس بعد مرور يوم فقط من تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت الوزارة مع ذلك إلى أنها لم تحدد بعد أي علاقة سببية بين تطعيم الرجل ووفاته.

هذه الحالة هي الثالثة لوفاة أشخاص تم تطعيمهم باللقاحات من الدفعة الملوثة، حيث توفي سابقا رجلان يبلغان من العمر 38 و30 عاما.

وسبق أن أعلنت سلطات اليابان وقف استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاحات “موديرنا” انتجت في إسبانيا واحتوت على شوائب خارجية.