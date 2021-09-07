جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عدة أهداف غرب وشرق خان يونس في قطاع غزة.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان "أغارت طائرات حربية الليلة على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لمنظمة حماس".

وتابع أن الجيش نفذ غارات أيضا على "مجمع عسكري في خان يونس وفي داخله مصنع يستخدم لبناء أنفاق، حيث يقع المصنع بالقرب من منشآت مدنية وبينها منشآت تربوية ومساجد".

وأضاف: "جاءت الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".