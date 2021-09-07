تنظيم داعش يتبنى الهجوم ضد الشرطة العراقية قرب كركوك

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم وقع الأحد على موقع حراسة قرب مدينة كركوك العراقية، أسفر عن مقتل 13 شرطيا.



وقالت مصادر عراقية إن المهاجمين اشتبكوا لمدة ساعتين مع الشرطة المتمركزة في قرية ببلدة الرشاد على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي كركوك.

وأضافت أن المسلحين استخدموا قنابل مزروعة على جانب الطريق لمنع تعزيزات الشرطة من الوصول إلى الموقع، ما أدى إلى تدمير ثلاث سيارات للشرطة.

وعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش في 2017، فقد تحول فلوله إلى أسلوب هجمات الكر والفر ضد القوات الحكومية في أجزاء مختلفة من العراق.

وقُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفّذه تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت مصادر طبية وأمنية وكالة الأنباء الفرنسية بأن الهجوم بدأ قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات.

ويُعدّ الحادث من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رسمياً في العام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.