شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. 5127 إصابة جديدة و330 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المكسيك 5127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 330 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و433 ألفا و511 إصابة، والوفيات إلى 263 ألفا و470 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 224ر87 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن.