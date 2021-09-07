شكرا لقرائتكم خبر عن 3050 إصابة جديدة و162 وفاة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 3050 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 162 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و924 ألفا و325 إصابة، والوفيات إلى 115 ألفا و563 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 828ر88 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.