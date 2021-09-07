شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. تراجع طفيف في معدل الإصابة الأسبوعية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 6726 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 59 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 60 وفاة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وتراجع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام لأول مرة منذ مطلع يوليو الماضي، حيث بلغ اليوم الثلاثاء 8ر83 إصابة نزولا من 3ر84 إصابة أمس الاثنين. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حدا أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلا من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.