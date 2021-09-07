مبادرات ومسابقات تطلقها نيو تشجيعا لاستخدام وسائل الدفع الالكتروني

بغداد - ياسين صفوان - نـيـو أول بـطاقـات فيزا في العراق بتطبيق ذكي ومحفظة الكترونية مرخص من البنك المركزي العراقي ومعتمد من شركة فيزا العالمية.

اعلنت شركة نيو اسم الفائز بـ سيارة KIA CERATO 2021 من خلال القرعة التي اقيمت يوم 31 آب، بالمسابقة التي تم الاعلان عنها من خلال الوكلاء المنتشرين بعموم العراق، وسائل التواصل الاجتماعي والقطع الخارجية.

واكد السيد زيد فوزي، المدير المفوض للشركة بأن " رؤيتنا تتلخص باستخدام النقود رقمياً من خلال تطبيق ذكي يساعد كل المواطنين على استخدام وسائل الدفع الالكتروني بصورة صحيحة و سهلة، حيث قدمنا بطاقات الفيزا الاكثر اماناً وجودة وسهولة بالنسبة للمواطن العراقي وتسد احتياجاته كافة. وبهذه المسابقة التي اعلنا عنها سابقا كان الهدف منها هو حث المواطنين على شراء البطاقات واستخدامها وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

كما ويتوجب علينا كشركات دفع الكتروني ان نقدم ما بوسعنا في هذا المجال لتوعية المواطن بأهمية الدفع الالكتروني، بالتأكيد استنادا على قوانين وتعليمات البنك المركزي العراقي."

ويوفر تطبيق"neo"، محفظة الكترونية يمكن للمواطن شحنها بسهولة من خلال زيارة وكلاء نــيـــو المنتشرين بعموم العراق، وانشاء بطاقتك الرقمية مباشرة من التطبيق واستخدامها بالشراء من المواقع الالكترونية التي تدعم الدفع بالفيزا والترويج بمواقع التواصل الاجتماعي وبميزة اعادة الشحن عند الحاجة بمجرد وجود مبلغ مالي في محفظتك الالكترونية .

ويتميز منتج بطاقة الهدية البلاستيكية بتوفره لدى الوكلاء وبمختلف الفئات، بمجرد شراءها مغلقة من الوكيل يمكنك تفعيلها بثواني في التطبيق والمباشرة باستخدامها بالاونلاين، اجهزة الصراف الالي ATM ونقاط البيع POS بثلاث طرق ((Chip- Swipe-Contactless محليا وعالميا، وانها غير قابلة لاعادة التعبئة.

اما بطاقة السفر" البلاستيكية " يمكن لاي مواطن طلبها من خلال زيارة أي وكيل معتمد واستلامها بفترة زمنية مثالية لا تتجاوز يومين كحد أقصى وبسقف مالي للبطاقة يصل الى 10,000$ ويمكن اعادة شحنها فورا من المحفظة، تستخدم بأجهزة نقاط البيع POS بثلاث طرق ((Chip- Swipe-Contactless واجهزة الصراف الالي ATM محليا وعالميا.

علما ان عملية التسجيل في التطبيق هي حسب تعليمات البنك المركزي العراقي ومن خلال التطبيق الذكي يمكنك متابعة كافة حركاتك المالية بسهولة وامان .

يذكر ان باشرت شركة الشبكة الدولية للبطاقات لخدمات الدفع الالكتروني بالعمل في عام 2019 وبرخصة القيام باعمال الدفع الالكتروني رقم (7 ) من البنك المركزي العراقي واستناداً الى القانون رقم ( 56 ) لسنة ( 2004) وتعمل بكادر عراقي شبابي يفتخر بتقديم الخدمات الافضل في مجال الدفع الالكتروني للمواطنين.

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