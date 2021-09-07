خدمات فحص كوفيد19 مجانا للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن مجانية خدمات فحص كوفيد19 للمواطنين من طلبة المدارس الحكومية في دبي بالمراكز التابعة لهيئة الصحة.



ولحجز موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اتبع الخطوات التالية..

- الدخول إلى تطبيق هيئة الصحة.

- اختر حجز موعد كوفيد19.

- اختر نوع الزيارة.

-اختر الوقت والتاريخ.

- قم بتأكيد الحجز.

ونوهت الهيئة بأن فحص كوفيد19 ليس مطلوبا من الطلبة في التعليم الخاص بدبي، وسيتم الفحص في جميع مرافق هيئة الصحة بدبي وفقا للمواعيد المسبقة.