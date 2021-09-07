وزير الري والموارد المائية السوداني يؤكد عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أكد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، عدم وجود تقدم في المفاوضات بشأن الوصول لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني، بمكتبه امس مع القائمة بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم، جوليان رايلي، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية الممتدة بين السودان وبريطانيا، وسير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والمجالات التي يمكن أن تقدم فيها بريطانيا الدعم.

وقال عباس، إن السودان بحاجة للدعم في مجال توفير طلمبات الطاقة الشمسية للمزارع الصغيرة؛ وفي مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات بتوفير فرص للدراسات العليا والكورسات القصيرة وإعادة فرص التدريب التي كانت تأتي للوزارة في السابق من بريطانيا.

بدورها، أكدت الدبلوماسية البريطانية استعداد بلادها لتقديم المساعدات اللازمة للحكومة الانتقالية ووزارة الري وتوفير كل ما يلزم في مجال مياه الشرب خاصة في مناطق النزاعات، وكذلك بورتسودان، بجانب توفير الدعم في مجال الري وطلبت أعداد قائمة بالأماكن التي يحتاج فيها لدعم ونوعية الدعم المطلوب.

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، أطلع السودان روسيا على آخر تطورات سد النهضة، مؤكداً وصول المفاوضات لطريق مسدود جراء ما وصفه بالتعنت الإثيوبي.

جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير محمد شريف، إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وشدد بيان من الخارجية السودانية، على أن الرسالة تأتي في إطار التحضيرات السودانية الروسية الجارية لانعقاد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والمقررة في موسكو خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

والمفاوضات متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وكانت إثيوبيا أعلنت اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة، وسط اعتراضات من مصر والسودان للخطوة الأحادية.