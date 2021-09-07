انت الان تتابع خبر بينها مباراة منتخبنا الوطني.. مواعيد مواجهات اليوم ضمن تصفيات المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-07 | 08:25
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تستمر منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق اليوم الجولة الثانية لتصفيات قارة آسيا اضافة الى مواجهات في اوروبا وافريقيا، وفيما يلي مواعيد مباريات قارة آسيا:
كوريا الجنوبية – لبنان 14:00
العراق – ايران 21:00
وفيما يلي ابرز مواجهات تصفيات قارة اوروبا :
فيتنام – استراليا 15:00
الصين – اليابان 18:00
عمان – السعودية 19:00
سوريا – الامارات 19:00
العراق – ايران 21:00
وفيما يلي ابرز مواجهات تصفيات قارة اوروبا :
اذر بيجان – البرتغال 19:00
ايرلدنا – صربيا 21:45
فرنسا – فنلندا 21:45
هولندا – تركيا 21:45
كرواتيا – سلوفينيا 21:45
روسيا – مالطة 21:45
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