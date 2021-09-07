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بينها مباراة منتخبنا الوطني.. مواعيد مواجهات اليوم ضمن تصفيات المونديال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-07 | 08:25

بينها مباراة منتخبنا الوطني.. مواعيد مواجهات اليوم ضمن تصفيات المونديال

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تستمر منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق اليوم الجولة الثانية لتصفيات قارة آسيا اضافة الى مواجهات في اوروبا وافريقيا، وفيما يلي مواعيد مباريات قارة آسيا:
كوريا الجنوبية – لبنان 14:00

فيتنام – استراليا 15:00

الصين – اليابان 18:00

عمان – 19:00

سوريا – الامارات 19:00

العراق – ايران 21:00


وفيما يلي ابرز مواجهات تصفيات قارة اوروبا :

اذر بيجان – البرتغال 19:00

ايرلدنا – صربيا 21:45

فرنسا – فنلندا 21:45

هولندا – تركيا 21:45

كرواتيا – سلوفينيا 21:45

روسيا – مالطة 21:45

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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