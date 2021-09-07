تستمر منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق اليوم الجولة الثانية لتصفيات قارة آسيا اضافة الى مواجهات في اوروبا وافريقيا، وفيما يلي مواعيد مباريات قارة آسيا:

انت الان تتابع خبر بينها مباراة منتخبنا الوطني.. مواعيد مواجهات اليوم ضمن تصفيات المونديال والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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