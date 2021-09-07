جهاز يكشف عن 'كورونا' خلال 27 دقيقة!

بغداد - ياسين صفوان - طور متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية جهازا قادرا في غضون 27 دقيقة، وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا لدى الانسان.

وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".



ولفتت كريوتشكو إلى أن نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس "سارس – كوف – 2" (كورونا) سيكون قادرا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.

