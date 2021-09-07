تطورات أفغانستان بجلسة سرية في برلمان إيران بحضور قاآني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ البرلمان الإيراني صباح اليوم الثلاثاء، جلسة سرية بحضور قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، لمناقشة التطورات في أفغانستان.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة تصاعد المواجهات العسكرية بين طالبان ومقاتلين معارضين لها في ولاية بنجشير.



وبدأت الجلسة وفق لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، بتقرير قدمه الجنرال إسماعيل قاآني لأعضاء البرلمان الإيراني عن الأوضاع في أفغانستان.

ويعد الجنرال قاآني من أكثر القادة العسكريين خبرة في الشؤون الأفغانية والباكستانية، حيث كان قبل توليه قيادة قوات فيلق القدس على تواصل مع المسؤولين الأفغان والجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت أمس الاثنين سيطرتها بشكل كامل على ولاية بنجشير الواقعة شمال أفغانستان بعد معارك طاحنة ضد قوات جبهة المقاومة الوطنية بزعامة أحمد شاه مسعود الذي نفى سقوط الولاية بيد طالبان.

وحث مسعود في مقطع صوتي له نشره أمس الشعب الأفغاني على حمل السلاح والقيام بانتفاضة وطنية ضد حركة طالبان.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا في مدن مثل كابول ومزار شريف وهرات ينزلون إلى الشوارع وهم يهتفون بشعارات مثل "عاشت جبهة المقاومة" و"الله أكبر"، استجابة لدعوة أحمد مسعود.