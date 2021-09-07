بعد انتقادات.. إيران تتراجع عن فصل أستاذ جامعي أشاد بـ"الشاه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت السلطات الإيرانية عن قرار فصل أستاذ للفلسفة بالجامعة الإسلامية الحرة في طهران، بعد موجة انتقادات لاذعة تعرضت لها إدارة الجامعة.

والأستاذ الجامعي الذي تعرض للجامعة المنتمية للتيار الأصولي المتشدد هو الدكتور بيجان عبدالكريمي.



وطالب محمد مهدي طهرانجي رئيس الجامعة الاسلامية الحرة، في كتاب بعثه به لرئيس المركز القانوني بالجامعة، بوقف قرار فصل وطرد "عبدالكريمي" على خلفية تمجيده وإشادته بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.



وفي كتابه الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، طالب طهرانجي "بوقف قرار فصل الأستاذ الدكتور عبدالكريمي لحين إكمال وفحص التقارير الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية الحرة فرع طهران".





وقال: "أرى ضرورة تطبيق الفقرة د من المادة 27 من النظام الداخلي على المخالفات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجب إعادة النظر في الأمر من قبل المجلس الأعلى للاستئناف، ويجب إيقاف طرد عبدالكريمي لحين البت في قرار المجلس".

وتعرضت إدارة ورئاسة الجامعة الإسلامية الحرة في إيران إلى موجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية القرار؛ حيث طلب بعض المغردين بفصل علي أكبر ولايتي مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية من رئاسة الجامعة.

وقالت وكالة أنباء "فرارو" الإيرانية: إن "رئاسة الجامعة الإسلامية الحرة الحكومية، قامت السبت بفصل بيجان عبدالكريمي أستاذ الفلسفة في قسم الفلسفة بالجامعة فرع شمال طهران، ومنعه من التدريس بسبب "دفاعه عن النظام الملكي البهلوي".

وبيجان عبدالكريمي البالغ من العمر 58 عاماً يدرس في هذه الجامعة منذ عام 2001، ولديه العديد من المؤلفات والترجمات المتعلقة بالقضايا الفلسفية.

ويشتهر عبدالكريمي بكونه من المنتقدين للنظام الحالي، من خلال مقارنة حالات من سلوك النظامين الملكي (البهلوي) السابق والحالي، كما يرفض تطبيق النظام الثيوقراطي بالجامعات.

وأستاذ الفلسفة أيضا من المتأثرين بأفكار وآراء المفكر الإيراني البارز علي شريعتي وعبدالكريم سروش.

وحتى الآن تحتفظ الأسرة البهلوية التي حكمت إيران حتى الإطاحة بها عام 1979، بولي عهد سابق يعيش خارج البلاد هو رضا بهلوي الذي كثيرا ما ينتقد سياسات طهران في مناسبات عدة.