قصف مواقع طالبان في "بنجشير" بطائرات مجهولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام إيرانية وأفغانية ناطقة بالفارسية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مواقع لحركة طالبان في ولاية بنجشير الليلة الماضية إلى قصف وغارات جوية لطائرات مجهولة.

ورجح موقع "سحام نيوز" الإيراني الإصلاحي أن تكون قصف مواقع حركة طالبان في ولاية بنجشير تم بطائرات مسيرة إيرانية، مضيفاً أن "احتمال أن تكون الطائرات أمريكية ليس مستبعداً أيضاً".

وفي ذات السياق، أفاد حساب جبهة المقاومة الأفغانية بزعامة أحمد مسعود شاه في ولاية بنجشير، بأن عمليات القصف التي استهدفت مواقع طالبان في هذه الولاية تم بطائرات أفغانية جرى نقلها مؤخراً إلى أوزبكستان وطاجيكستان من قبل ضباط في الجيش الأفغاني قبل سقوط البلاد بيد طالبان.

وذكر موقع "آفتاب نيوز" الإيراني، أنه "بعدما دخلت طالبان ولاية بنجشير يوم أمس، تعرضت مواقعها في وقت متأخر من مساء الاثنين لقصف من قبل طائرات مجهولة".

وأوضح أنه نتيجة عمليات القصف تجددت المواجهات العسكرية العنيفة بين طالبان ومقاتلي الجبهة الوطنية التي يقودها القائد أحمد شاه مسعود في ولاية بنجشير.

ورأى الموقع الإيراني الإصلاحي أن القصف ضد مواقع طالبان أصبحت ورقة تحولت لصالح قوات المقاومة في بنجشير.

واتهمت الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية الجيش والمخابرات الباكستانية بالمشاركة في تقديم الدعم والإسناد لحركة طالبان في معركة ولاية بنجشير.

وطالب زعيم الجبهة أحمد مسعود أمس في مقطع صوتي الأفغان على القيام بانتفاضة شعبية واسعة ضد طالبان في جميع أنحاء أفغانستان، وذلك بعدما أعلنت الحركة أمس سيطرتها على ولاية بنجشير آخر الولايات الأفغانية التي لم تكن تحت سيطرتها.