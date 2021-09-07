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تقرير يكشف عن إصابات ووفيات كورونا العالمية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن إصابات ووفيات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 221.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و751485.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                  عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                       649560                           40123404

 

الهند                                       440752                          33027621

 

البرازيل                                  583628                           20890779

 

روسيا                                   368573                             7030455

 

المملكة المتحدة                  133229                             6978126

 

فرنسا                                114939                             6836452

 

تركيا                                 58342                              6517767

 

الأرجنتين                       112511                             5203802

 

إيران                             111257                             5156986

 

كولومبيا                      125278                          4918649.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                      عدد الإصابات

 

22 - العراق                         21162                            1922942

 

36 - المغرب                      13145                            886008

 

39 - الأردن                      10477                               802349

 

43 - الإمارات                  2048                                 724240

 

46 - تونس                     23846                                 675191

 

47 - لبنان                        8114                              608041

 

50 -                  8585                             545367.

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