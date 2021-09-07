ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.



جاء ذلك خلال اتصال أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، امس بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناول استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة إلى السعودية، أنه بحث في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي "تعزيز علاقاتنا الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي".