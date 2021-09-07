بايدن: الطريق ما زال طويلاً للاعتراف بطالبان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 6 ثواني

بكلمات مقتضبة من البيت الأبيض، بعد عودته من عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير، شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، للصحافيين ليل الاثنين الثلاثاء، على أن اعتراف بلاده بحركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان ما زال بعيداً.

وأضاف قبيل رحلة متوقعة، اليوم الثلاثاء، إلى ولايتي نيويورك ونيوجيرزي لتفقد الدمار الناجم عن الإعصار أيدا الذي اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي، الطريق ما زال طويلا للاعتراف بطالبان التي أحكمت قبضتها على مجمل البلاد، بعد سقوط ولاية بجنشير شرقا أمس الاثنين.

وكانت واشنطن وغيرها من العواصم الدولية أكدت مرارا في الفترة الماضية أن الاعتراف بطالبان وبحكومتها التي يتوقع أن يعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة، يتوقف على تصرفاتها.