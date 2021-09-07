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بوليفيا.. مقتل 21 شخصاً وإصابة 12 في تحطم حافلة

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام محلية في بوليفيا، يوم الاثنين، نقلا عن الشرطة أن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة في واد، فيما ذكرت صحيفة "إل ديبر" أن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق يمر عبر مجتمع موروتشاتا في منطقة كوتشابامبا.

وأوضحت الشرطة في مكان الحادث، أنه تم نقل الناجين إلى بلدية فينتو في عدة سيارات إسعاف، فيما تمكنا من إحصاء 21 حالة وفاة ثلاثة منهم من الأطفال، حيث يتكرر وقوع حوادث سير خطيرة على الطرق الجبلية الضيقة، وغير المعبدة في بعض الأحيان في بوليفيا.

وفي آذار/مارس، تحطمت حافلة بين سانتا كروز دي لا سييرا وكوتشابامبا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وفي تموز/يوليو، هوت حافلة لمسافة تزيد عن 100 متر في واد بالقرب من تشاتاكويلا، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص كذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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