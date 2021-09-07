شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل ثاني رحلاتها لمساعدة السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت مصر طائرتي نقل عسكريتين إلى السودان، على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين، للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان الليلة، أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار دعم مصر للسودان لمجابهة المحن والأزمات التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أن تلك المساعدات هي ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني.