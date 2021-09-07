توقيف امرأتين في السويد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة السويدية الإثنين، إنها ألقت القبض على امرأتين مرتبطتين بتنظيم داعش الإرهابي بعد عودتهما من سوريا.

في حين ذكرت وسائل إعلام سويدية، أنّه يجري التحقيق مع إحداهن بتهمة ارتكاب جرائم حرب.



وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، أولا أوسترلينغ، إنّ المدّعي العام الذي يتولّى التحقيق في قضية المرأتين أمر بتوقيفهما.

وأضافت لوكالة فرانس برس: "نفّذنا هذا القرار عندما حطّت الطائرة في ستوكهولم بعد الظهر"، مشيرة إلى اقتياد امرأة ثالثة للاستجواب.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة السويدية الإثنين، أنّ هناك تحقيقات عدّة مفتوحة بحقّ رجال ونساء عادوا من مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

واعتبرت المدّعية العامة! ي السويد، رينا ديفغون، في البيان أنّ الجرائم "المتعلّقة بالعائدين من مناطق سيطرة تنظيم داعش هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وقالت إنّ "السويد لديها التزام دولي بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها"، مضيفة أنّها لا تستطيع التعليق على القضايا أو عدد التحقيقات الجارية.

لكنّ الإذاعة السويدية العامة "أس في تي" أوردت أنّ واحدة على الأقلّ من النساء المعتقلات هي قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة.

كما أفادت الإذاعة أنّ النساء اللواتي عدن الإثنين، كنّ قد أقمن في مخيّمات في شمال سوريا، لكنّ السلطات الكردية قامت بترحيلهن بعد أن رأت أنّه ليس لديها أدلة كافية لمقاضاتهن.