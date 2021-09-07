الشركة التركية تواصل قمع المسيرات السلمية واعتقال المشاركين بها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

منعت الشرطة التركية، مسيرة سلمية بمدينة إسطنبول؛ لإحياء يوم السلام العالمي، واعتقلت عددا من المشاركين بها.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

وأوضح المصدر أن قوات الشرطة تصدت بالقوة للمسيرة التي نظمها عدد من الحقوقيين والنشطاء للاحتفال بيوم السلام العالمي.

وبيّنت الصحيفة أن المسيرة كانت قد حصلت على مواقفة من ولاية إسطنبول، ردا على طلب تقدم به تنظيم "قوى السلام والديمقراطية"، لإحياء تلك المناسبة في ميداني "باقير كوي بازار"، و"تقسيم"، إلا أن وزراة الداخلية لغت المسيرة، قبل أن يلغي الوالي موافقته السابقة.

وحاصرت الشرطة المشاركين في المسيرة، منهم العضو بحزب الشعوب الديمقراطي موسي بير أوغلو، ومجموعة من الصحفيين، وألقت القبض على الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي شاهين توموكلو.

كما هاجمت مجموعة من الأشخاص كانوا في طريقهم لميدان تقسيم، واعتقلت الكثير من المواطنين، ومنعت الصحفيين من تغطية الأحداث.