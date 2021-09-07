رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض يوجه انتقادات شديدة لأردوغان

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، أن تركيا وصلت إلى مفترق الطرق، مشيرًا إلى تغيير حكومة أردوغان القوانين، لضمان حسم الانتخابات المقبلة لصالحهم.

وقال في افتتاح مبنى مقاطعة أفجيلار التابع لحزبه، إنهم سيودعون شركائهم في السلطة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا «يدركون أنه لم يعد بإمكانهم الفوز في الانتخابات وفقًا للقواعد الحالية، لذا يبدأون في اللعب بالقانون. سوف نقول وداعًا لشركاء القوة الكبار والصغار في أقرب وقت ممكن. سنأخذ تركيا بسرعة إلى السلام والعدالة. لا شيء سيكون كما هو في تركيا، لن نسمح مرة أخرى بتركيا تضطهد القوة الضعيفة ويسود فيها الاستبداد بالتناوب. الحساب الجائر لا يجلب السلام. لن نسير في هذا الطريق الملعون. نحن مصممون على عدم ترك بلادنا لأقلية لا تعرف الرحمة تتغذى على الانتقام».

وقال باباجان مخاطبًا الناخبين الذين صوتوا سابقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان, «أنتم تعلمون جيدًا أن حزب العدالة والتنمية والسيد أردوغان لم يعد لديهم قصة جديدة يكتبوها بعد الآن. إنني أدرك أنكم سئمتم من تحمل عبء القوة الثقيل هذا. الأمور تتغير الآن. لنكن علاجًا لتركيا. لا نسمح بخصم جرام واحد من الحقوق المكتسبة، سنعمل حتى النهاية على استعادة الحقوق المغتصبة.