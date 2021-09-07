البرلمان البولندي يوافق على فرض حالة طوارىء عند الحدود

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وارسو: أعطى البرلمان البولندي موافقته الضمنية على حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة على طول الحدود مع بيلاروس، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين الذي تلقي وارسو بمسؤوليته على النظام في مينسك.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا وافق الأسبوع الماضي على فرض حالة الطوارئ التي تحظر على غير المقيمين دخول المنطقة لمدة 30 يوما، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها بولندا مثل هذه الإجراء منذ سقوط الشيوعية.

ويتمتع البرلمان بسلطة إلغاء حالة الطوارئ، لكن الإثنين صوّت 168 نائبا فقط ضدها مقابل 247 لصالحها.

ودافع رئيس الوزراء ماتوش مورافيتسكي عن الإجراء قبل التصويت، قائلا إن الهدف "ليس تقييد الحرية ولكن ضمانها".

وأضاف أن المعارضة التي تتهم الحكومة اليمينية باستخدام قضية المهاجرين لتحقيق مكاسب انتخابية، "تلعب دورا أشادت به مينسك وموسكو".

وفي الاشهر الاخيرة عبر آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط من بيلاروس الى لاتفيا وليتوانيا وبولندا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويشتبه التكتل في أن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو يقف وراء هذا التدفق انتقاما للعقوبات الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظامه.

وردت بولندا بإرسال آلاف الجنود الى حدودها مع بيلاروس وبناء سياج من الأسلاك الشائكة وفرض حالة الطوارئ.

وخلال جلسة تصويت البرلمان البولندي الثلاثاء، تظاهر المئات خارجه دعما لطالبي اللجوء.

ووضع المتظاهرون لفائف من الأسلاك الشائكة خارج البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "حدود الإنسانية" و"أنت تحكم عليهم بالموت" و"يسوع كان لاجئا".