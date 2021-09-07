ألف مهاجر يعبرون القنال الإنكليزي الإثنين

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"الخليج 365" من لندن: قالت تقارير إن عددا قياسيا من المهاجرين حاولوا عبور القنال الإنكليزي اليوم الإثنين، ويُعتقد أنه أعلى عدد يومي متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 828 مهاجرًا في 21 أغسطس.

وبحسب شهود، تم رصد ما لا يقل عن 1000 رجل وامرأة وطفل وهم في طريهم بحرا من فرنسا إلى المملكة المتحدة.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إن هذا تزايد العدد من المهاجرين يعود بسبب تحسن الطقس حيث كانت الأحوال الجوية لا تسمح بالمخاطرة للوصول الى السواحل البريطانية عبر القنال.

التقاط المهاجرين

وقالت القناة إن فرق النجاة قامت بنقل مجموعات من المهاجرين إلى الشاطئ، ومن بينهم العديد من الأطفال الصغار، وقد تم اصطحاب أول الأشخاص إلى بر الأمان من القناة إلى دوفر بمقاطعة كينت منذ أكثر من أسبوعين من انقطاع وصول المهاجرين.

وفي إطار ذلك، التقطت فرق المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة المحلية (RNLI) ومقرها في كينت قاربًا صغيرًا يحمل مجموعة كبيرة من المهاجرين في منطقة دونجنيس صباح يوم الاثنين.

وأظهرت الصور التي التقطت في ذلك الوقت أطفال وطفل واحد على الأقل يتم إخراجهم من القارب بواسطة متطوعين من المؤسسة الملكية لقوارب النجاة RNLI. وتم تصوير طفلة تبتسم بينما حملها أحد المتطوعين إلى الشاطئ.

ويأتي وصول المهاجرين إلى المملكة المتحدة اليوم الاثنين، ليكونوا المجموعة الأولى من المهاجرين، بعد انقطاع أكثر من أسبوعين ، يقومون بالرحلة الخطرة عبر القناة.

اطفال

ويوم الأحد، كان خمسة أطفال من بين 158 شخصًا تم إنقاذهم في ميناء دوفر في كينت، بعد عبورهم من فرنسا.

وشوهد وصول أربعة أطفال صغار ملفوفين في سترات إضافة لطفل يحمله شخص بالغ، كما سُمع صراخ طفل عندما نُقلت المجموعة من القارب واصطحبت من رصيف الميناء إلى مركز الهجرة التابع لوزارة الداخلية.

وكانت السلطات الفرنسية أنقذت طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات من بين 23 شخصًا على متن قارب قابل للنفخ واجه صعوبة بعد تعرضه لأضرار في المحرك.

وأشارت قناة (سكاي نيوز) إلى أن مسار الرحلات إلى مضيق دوفر كانت محفوفة بالمخاطر بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن يبدو أنها استؤنفت مع وصول أربعة قوارب يوم الأحد ويعتقد الكثيرون أنهم حاولوا الرحلة يوم الاثنين بسبب هدوء الأحوال الجوية.

ووصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين عبروا المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة هذا العام إلى أكثر من 12500، وفقًا لبيانات رسمية يوم الأحد، وتجاوز عدد المهاجرين في عام 2021 العدد الإجمالي السنوي الذي بلغ 8417 في العام الماضي.

نصريح الوزيرة باتيل

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في وقت سابق إنها ستجعل الطريق "غير قابلة للحياة" للأشخاص الراغبين في دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وأضافت أنها تريد زيادة عقوبات السجن للمهاجرين غير الشرعيين، وكذلك لأولئك الذين "يسهلون" العبور للحصول على عقوبة بالسجن مدى الحياة.

ومن جهته، قال دان أوماهوني، قائد وحدة التهديد الأمني في القنال الأنكليزي: "هذا الارتفاع غير المقبول في عمليات العبور الخطيرة تقوده العصابات الإجرامية وتزايد الهجرة غير الشرعية عبر أوروبا".

وأضاف: "نحن مصممون على استهداف المجرمين على كل المستويات، وحتى الآن قمنا بتأمين ما يقرب من 300 اعتقال و65 إدانة ومنعنا أكثر من 10000 محاولة هجرة".