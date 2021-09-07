شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: مصر تلعب دور إقليمى هام فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالنجاح فى وقف تدفقات تلك الظاهرة وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، والسيطرة على المنافذ الرئيسية التي تعد نقاط عبور لها، وكل ذلك يأتي في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية.

ولفت إلى أنه تم إصدار قانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة تلك الظاهرة، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، لتشكل حالة من الردع عام، إضافة إلى المبادرات المجتمعية الكبيرة للتوعية بمخاطرظاهرة "قوارب الموت"، وإطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، والتي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تلعب دور إقليمي مهم ومؤثر في مواجهة تلك الظاهرة بقدرات مصر الهائلة على المستوى الأمني والعسكري وهو يعتبر محل تقدير وإشادة من الدول الأوروبية وهو ما عبر عنه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في كلمته أول الأسبوع الجارى بالمؤتمر المنعقد عقب المباحثات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر لها دور فعال في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.