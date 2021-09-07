بالأرقام.. ارتفاع معدلات خط الفقر بتركيا

أعلن اتحاد نقابات العمال في تركيا، عن ارتفاع تكلفة تغطية نفقات الحياة اليومية للأسر التركية، قائلة إن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد وصل إلى 8 آلاف و263 ليرة، بينما ارتفع خط الجوع إلى 2909 ليرات، حسب نتائج مسح الجوع والفقر في تركيا، وفقاً لموقع «قرار» التركي.

ووفقًا لنتائج أبحاث شهري يوليو وأغسطس، أعلنت النقابة عن أن هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.09 %، بينما كانت هناك زيادة بنسبة 3.46 % في منتجات التنظيف الشخصية، وزيادة بنسبة 1.47 % في أسعار مواد التعليم والثقافة.

كما ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 0.82 %. وكانت هناك زيادة بنسبة 0.41 % في أسعار الملابس.