شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسي الليبي يجدد دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، إستراتيجية إخراج المقاتلين الأجانب وإرجاعهم لبلدانهم.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان الليلة، إن الكوني جدد التزام المجلس بدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها وتهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق، لافتاً في الوقت نفسه الانتباه إلى ضرورة تأمين الحدود الجنوبية وإيجاد شراكة لمنع الهجرة والتهريب وتسلل العصابات الإجرامية لضمان استقرار الجنوب ودول الجوار.

بدوره، أكد كوبيتش أهمية مشاركة دول الجوار بحل الأزمة الليبية، عن طريق إشراكها بالمباحثات التي تجري حولها مستقبلاً.