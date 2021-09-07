رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن "خطط متنوعة" حال مهاجمة إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن بلاده إذا قررت مهاجمة إيران ستكون لديها خططا متنوعة.

وعبر كوخافي في مقابلة خاصة مع موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، نشرت مساء الإثنين، عن رضاه بما حققته الضربات في سوريا وساحات أخرى.



ولفت إلى إن التواجد الإيراني في الساحة الشمالية انخفض بشكل كبير، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي ينشط في عدد من الساحات في المنطقة.

وبحسب المقابلة، فإن العمليات الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، تجري في إطار ما يطلق عليه "المعركة ما بين الحروب"، وكما يعرف أحيانا بالأنشطة السرية للأجهزة الأمنية خارج الحدود الإسرائيلية.

وقال كوخافي إن "العمليات التي نقوم بها لها عدد من الأهداف ، ولكن الهدف المركزي هو تقليص التواجد الإيراني في الشرق الأوسط وتحديدا سوريا، وفي أماكن أخرى أيضا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لا يدافع فقط جوا وبحرا وبرا، هو يتخطى الحدود وينشط في أماكن أكثر عمقا.

وتابع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أن السنة القادمة ستكون مليئة بالتحديات بسبب العدد الكبير من الساحات التي ينشط بها الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت، قد صرح في اجتماع لحكومته إن بلاده لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، داعيا القوى العظمى إلى "الاستيقاظ" قبل العودة للاتفاق النووي مع طهران.

من جانبها ، توعدت إيران برد قوى على أي تهديد لأراضيها .