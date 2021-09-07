شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. المجلس الرئاسي يكشف جهود تحقيق المصالحة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رسمياً، انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي، هنأ المنفي أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمناً الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تُوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة لدى الشعب الليبي، من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناته، وبارك المنفي لليبيا انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية، داعياً الليبيين للعمل معاً من أجل بناء وطن واحد.