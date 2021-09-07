شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التجربة النمساوية فى التعامل مع الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النمسا أول دولة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان رسميا ووسعت النمسا قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة وقبل هذا التوسيع، كان القانون يحظر عدة تنظيمات منها داعش وتنظيم القاعدة، وغيرها.

وأشار تقرير نشره المركز الأوربى لمكافحة الإرهاب الى أنه في 13 يوليو 2021 حظرالبرلمان النمساوي تنظيم الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي، وحظر كافة الشعارات السياسية وأعلام للتنظيم من الأماكن العامة في النمسا وتورط التنظيم في النمسا بتوفير بيئة خصبة للجماعات المتطرفة واستغلال الشبكة العنكبوتية فى خطاب الكراهية ونشرالتشدد الديني.

ونقل التقرير عن الأستاذ بكلية السياسة العالمية في جامعة موسكو الحكومية في 6 نوفمبر 2020 “غريغوري كوساش، لـ” كوميرسانت”: “من المستحيل تماما تحديد الإسلام السياسي، فكقاعدة عامة، عندما يتحدثون عن الإسلام السياسي، يقصدون فروعه الراديكالية. ولكن، في الوقت نفسه، يُنظر في جميع أنحاء العالم الإسلامي، إلى الإسلام بوصفه عقيدة لا تحدد فقط المجال الروحي لحياة الإنسان، إنما وواجباته الدنيوية. وبالتالي، فالسير هنا أشبه بالخطو على أرض مهزوزة.

ولكن المستشار النمساوي يقصد المتطرفين الإسلاميين ولا شيء آخر”، وأشار إلى أن هناك دولا في العالم الإسلامي نفسه تحظر الحركات والجماعات السياسية المتطرفة وتضعها على القائمة السوداء، وأشهرها تنظيم “داعش” و”الإخوان المسلمون”، وأضاف أن “الحديث يدور عن ظاهرة عالمية عامة للتطرف في مختلف العقائد الدينية”.