شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 21 أداة رقابية و37 طلبا خدميا حصاد نشاط غادة على نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لـ32 نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة غادة على عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 36 جلسة عامة

- استخدام 21 من الأدوات الرقابية من بينهم تقديم مشروع قانون ايلولة واستبدال الأراضى لصالح المنشآت الشبابية و طلب إحاطة بخصوص عدم مشروعية نقل عمال المناجم بالواحات البحرية

- حضور 29 جلسة باللجان النوعية

- 37 طلب خدمى

- المشاركة في تنظيم 11 زيارة رسمية و 4 زيارات ميدانية

- المشاركة في 4 ندوات وفعاليات