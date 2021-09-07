شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحتاج لإصلاح علاقاتها مع جيرانها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية: إن المملكة المتحدة بحاجة لتكوين صداقات في أوروبا مع تحول الولايات المتحدة إلى حليف أقل موثوقية.

وبحسب مقال لأندرو راونسلي، تحتاج بريطانيا بشكل عاجل إلى إصلاح علاقاتها مع جيرانها، لكن حكومة بوريس جونسون غير جاهزة للقيام بذلك.

وأردف: أصابع الاتهام البريطانية تلاحق الأمريكيين بضراوة شديدة لفشلهم المخجل في كابول بطريقة من شأنها تشجيع أعداء الغرب.

وتابع: وصف السير جون ميجور انسحاب القوات الغربية بأنه قرار إستراتيجي غبي للغاية، ذهب توني بلير، رئيس الوزراء الذي أرسل قوات بريطانية إلى أفغانستان قبل 20 عامًا، إلى حد وصف الخروج السريع بأنه سخيف، اضطر مكتب رئيس الوزراء إلى إنكار أن بوريس جونسون يشير إلى رئيس الولايات المتحدة بجو النائم، وهي الإهانة التي صكها دونالد ترامب.

وأردف يقول: يتهم أنصار جو بايدن بريطانيا ودولًا أوروبية أخرى بتوقع استمرار الولايات المتحدة في إنفاق دمائها وأموالها في أفغانستان رغم إنهاء معظم أعضاء الناتو التزاماتهم منذ فترة طويلة.

ومضى يقول: في «وايتهول»، تحتدم لعبة إلقاء اللوم الثلاثية القبيحة بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية حول سبب عدم توقع الحكومة سرعة سقوط كابول أو اتخاذ الاستعدادات في الوقت المناسب لمساعدة الضعفاء الذين تدين بريطانيا نحوهم بالتزاماتهم.

وأردف: هذه اللحظة هي لحظة تحطيم الأوهام بالنسبة لحكومة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين باعوا مشروعهم مع وعد بأن بريطانيا ستتحرر لتشكيل هوية عالمية جديدة.

وأضاف: عندما يتعلق الأمر بالساحة العالمية، كانت هناك 3 ركائز مركزية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومضى يقول: كانت إحدى هذه الركائز أن السياسة الخارجية البريطانية يمكن أن تكون أكثر توجهًا نحو خدمة المصالح الاقتصادية للبلاد من خلال إبرام صفقات تجارية مستقلة.

وأردف: يبدو الآن أن فرص التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة، التي تم الترويج لها كجائزة براقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضئيلة للغاية.

وتابع: كان الافتراض الثاني للأعضاء المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» هو أن المملكة المتحدة لديها القدرة الدبلوماسية لتحقيق النجاح بشكل فردي.

وأضاف: لقد دخلنا هذا العام بادعاء أن رئاسة مجموعة السبع ستثبت أهمية بريطانيا المستمرة على المسرح العالمي، ومع ذلك، لم يكن هناك منتج إضافي واضح للخروج من قمة مجموعة السبع في يونيو.

ومضى يقول: رفض الرئيس الأمريكي استشارة بريطانيا بشأن أفغانستان، بعد سقوط كابول، عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعًا طارئًا عبر الإنترنت لمجموعة السبع، والذي فشل بشكل منفرد في إقناع بايدن بتغيير المسار.

ونوه الكاتب إلى أن الاختبار التالي لأسطورة قوة بريطانيا هو قمة المناخ في غلاسكو في نوفمبر المقبل.

وأردف: هناك الكثير من القلق من أن هذا التجمع المهم سيكون فاشلًا ما لم يتم إقناع الدول الغنية بالوفاء بالتعهدات التي لم يتم الوفاء بها لمساعدة البلدان الفقيرة في معالجة أزمة المناخ.

واستطرد: يتطلب الاستغلال الناجح للقوة الجماعية العمل الجاد والكفاءة العالية إلى جانب القدرة على بناء علاقات مثمرة مع النظراء العالميين وموهبة لتكوين توافق في الآراء. لا شيء من هذه الصفات يرتبط بجونسون أو أي من المسؤولين المؤيدين لبريكست.

ولفت إلى أن الافتراض الثالث هو وجود علاقة وثيقة دائمة مع واشنطن.