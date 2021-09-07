شكرا لقرائتكم خبر عن تودد الصين لطالبان يقلق الأويغور في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية: إنه في الوقت الذي تتودد فيه الصين لحركة طالبان، يخشى الأويغور في أفغانستان على حياتهم.

وبحسب تقرير للشبكة، عبرت عائلة «توهان» الحدود من منطقة شينغ يانغ بغرب الصين إلى أفغانستان قبل 45 عامًا هربًا من الاضطهاد.

وأضاف: الآن، مع سيطرة طالبان على البلاد، تخشى العائلة أن يتم إعادتها هي وغيرها من عرقية الأويغور إلى الصين من قبل أعضاء الحركة المتشددة التي تحرص على كسب ود بكين، التي اتُهمت بتنفيذ إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.

ومضت تقول: توهان، التي تستخدم اسمًا مستعارًا لحماية هويتها من طالبان، عالقة بين وطن يواجه فيه الأويغور قمعًا متزايدًا، ودولة يعتبرون فيها غرباء.

وأشارت إلى أن ما أكثر ما يقلق هذه العائلة وغيرها من الأويغور هو احتمال ترحيلهم إلى الصين.

وأردفت: على مدى السنوات القليلة الماضية، صعدت الحكومة الصينية حملتها الأمنية والدينية في شينغ يانغ، يُعتقد أن ما يصل إلى مليونين من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى قد مروا عبر شبكة مترامية الأطراف من مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب التقرير، يزعم معتقلون سابقون أنهم تعرضوا لتلقين سياسي مكثف، وعمل قسري، وتعذيب، وحتى اعتداء جنسي.

وتابع التقرير: تنفي الصين بشدة مزاعم انتهاكات، وتصر على أن المعسكرات هي مراكز تدريب مهني طوعية تهدف إلى القضاء على التطرف الديني والإرهاب.

ونقل عن توهان قولها: إنها تخشى ما سيحدث لها ولأسرتها إذا أجبروا على العودة.

وتابعت توهان: كل هذه السنوات الماضية كانت الحياة صعبة، لكن ما يحدث الآن هو الأسوأ - في إشارة إلى سيطرة طالبان -، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يكتشف طالبان أننا من الأويغور.. حياتنا في خطر.

ومضى التقرير يقول: كانت توهان تبلغ من العمر 7 سنوات فقط عندما فرت هي ووالداها من «ياركاند»، على حدود الصين وأفغانستان.

وأضاف: في ذلك الوقت، كانت كابول تُعرف باسم «باريس الشرق».