شكرا لقرائتكم خبر عن برلين: الإرهابيون الخطيرون معظمهم ألمان والكثير منهم سوريون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بين الإرهابيين الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرون أمنيا، يشكل السوريون حاليا إلى حد كبير أكبر مجموعة بعد الألمان.

وفي المقابل، فإن نسبة الأفغان الذين تصنفهم الشرطة على أنهم يشكلون خطرا محتملا، منخفضة نسبيا، كما يتضح من رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة النائب البرلماني عن «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، مارتين هيس، وكتلته البرلمانية.

وبحسب الرد فإن الشرطة رصدت حتى أول يوليو الماضي 330 شخصا من الخطيرين أمنيا داخل ألمانيا، من بينهم 186 فردا يحملون الجنسية الألمانية حصرا أو يحملون معها جنسية أخرى.

ويبلغ عدد السوريين بين 144 إرهابيا أجنبيا مصنفين على أنهم خطيرون أمنيا 61 فردا، يليهم العراقيون (17 فردا)، ثم مواطنون روس (13 فردا)، ومتطرفون من تركيا (11 فردا)، ولم يتم التوصل إلى جنسية ثمانية، وهناك اثنان بلا جنسية.

وبالطبع يلعب عدد الجاليات الوافدة إلى ألمانيا دورا في هذه النسب، لكنه ليس السبب الوحيد في تفسيرها، فبحسب السجل المركزي للأجانب، كان هناك نحو 1.46 مليون تركي، وحوالي 818 ألف سوري، وحوالي 272 ألف أفغاني يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2020.

والأشخاص الخطيرون أمنيا - بحسب منظور الشرطة - هم أولئك الذين لا تستبعد السلطات ارتكابهم أعمال عنف خطيرة ذات دوافع سياسية - تصل إلى الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى ذلك، تراقب الشرطة أيضا «الأشخاص ذوي الصلة»، وتضم هذه المجموعة أي شخص يتفاعل داخل الأوساط المتطرفة كـ «قائد» أو «فاعل» أو لوجستي أو داعم، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك «دليل موضوعي يسمح بالتنبؤ بأنهم قد يرتكبون جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية»، وتشمل هذه المجموعة أيضا الأشخاص الذين على اتصال بشخص خطير أمنيا أو مشتبه به.

وإلى جانب سورية والعراق، كانت أفغانستان منذ سنوات واحدة من بلدان المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء في ألمانيا. ومع ذلك، كان هناك أفغاني واحد فقط مسجلا في قائمة الخطيرين أمنيا في يوليو الماضي، إلى جانب سبعة أفغان مصنفين على أنهم «أشخاص ذوو صلة».

وقد يرجع انخفاض عدد الأفغان بين الخطيرين أمنيا في ألمانيا إلى أنه تم بالفعل ترحيل بعض من هؤلاء المصنفين إلى بلدهم أفغانستان في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، لا يمكن استخلاص تقييم مُحكم من الدافع وراء اللجوء وحده أو خلفية أسرة اللاجئ. فعلى سبيل المثال، كان من بين الأشخاص الذين فروا من ألمانيا للانضمام إلى تنظيم «داعش» في سوريا شاب وشقيقته، وكان والداهما قد فرا من حكم طالبان في أفغانستان عام 1997. وكانت ألمانيا تطبق حظرا عاما على الترحيل إلى سوريا منذ 2012، وانتهت صلاحيته في مطلع هذا العام بإيعاز من وزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي. بناء على الإجراءات الجديدة، يُسمح للسلطات بالتحقق من إمكانية الترحيل في كل حالة على حدة، ومنذ ذلك الحين لم يتم ترحيل أحد إلى سوريا، ففي المقام الأول، لا يُسمح في ألمانيا بالترحيل إلى الدول التي قد يتعرض فيها المرحلون لخطر التعذيب أو الموت، ثانيا، في حالة سوريا، لا توجد رحلات جوية مباشرة أو علاقات دبلوماسية.