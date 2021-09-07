شكرا لقرائتكم لبنان وزير بريطاني: لبنان بأزمة وعلى قادته إجراء إصلاحات عاجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن لبنان في أزمة ودعا قادته "لإجراء إصلاحات عاجلة لتحقيق الاستقرار".

وأضاف عبر "تويتر" أنه تحدث إلى السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى اليوم بشأن التطورات في لبنان "والتداعيات إذا لم يستجب قادة لبنان".

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ويخوض السياسيون اللبنانيون، الذين أخفقوا في فعل أي شيء لوقف الانهيار، مشاحنات منذ أكثر من عام بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل تلك التي استقالت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

وتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات شرط ضروري لتدفق المساعدات الخارجية.

وكان سناتور أميركي قال خلال زيارة لبيروت الأسبوع الماضي إن لبنان في حالة "سقوط حر" ويجب ألا تصبح قصته "قصة مرعبة"، معرباً عن أمله في تشكيل حكومة هذا الأسبوع للبدء في معالجة انهياره المالي.

ويعكس التصريح القلق المتنامي حيال الوضع في لبنان حيث وصل انهيار مالي بدأ في 2019 إلى مرحلة الأزمة الطاحنة الشهر الماضي مع شح في الوقود أصاب البلاد بالشلل وأشعل فتيل حوادث أمنية وتحذيرات من أن الأسوأ قادم.

وقال سيناتور آخر في وفد من الكونغرس الأميركي إن الوقود الإيراني الذي تشحنه ميليشيا حزب الله إلى لبنان تصاحبه تعقيدات، مستبعداً أن يكون ذلك محاولة من الإيرانيين "لاقتناص اللقطة".

وتمثل الأزمة المالية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.

وسقط أكثر من نصف سكان لبنان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة في براثن الفقر. ويقول البنك الدولي إن الدولة تشهد واحداً من أشد حالات الركود في العصر الحديث، مع تراجع قيمة العملة أكثر من 90% وإصابة النظام المالي بالشلل.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال للصحافيين في نهاية زيارة استغرقت يومين: "لبنان في حالة سقوط حر.. شاهدنا هذا الفيلم من قبل وهو قصة مرعبة.. لكن الأمر الطيب هو أن هذا الأمر يمكن، بل ينبغي، تفاديه".