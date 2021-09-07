ما مصير 2000 طالب وطالبة لم يتقدموا في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصير حوالي ألفين طالب لم يتقدموا في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية، حيث يبدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة ومن المرجح أنها ستبدأ بعد منتصف شهر سبتمبر.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أن الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول للجامعات اتجهوا إلى تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وبدأ تنسيق المرحلة الثانية، بحد أدني 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، بإجمالي 186 ألفا و618 طالبا، وللشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لأقل من 269.5 درجة بإجمالي 56 ألفا 404 طلاب، وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 243 ألفا و22 طالبا.

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