حملة بـ"السادات" لإغلاق وتشميع مخالفات التعاقد وتغيير النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لبدرومات ومحل ووحدة سكنية لمخالفة شروط التعاقد والغرض من التخصيص بالمنطقة السكنية الـ15، بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح منيع، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ4 بدرومات سكنية لمخالفة تغيير النشاط، ومحل تجاري بنشاط سوبر ماركت، ووحدة سكنية لتحويلها من سكني إلى تجاري.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على الإدارات المعنية بضرورة المتابعة الدورية بمختلف مناطق المدينة لمنع المخالفات وإزالة الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.​