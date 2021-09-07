هولندا تطالب بمعالجة فورية لقضية خزان «صافر»

ابوظبي - سيف اليزيد - لاهاي (وكالات)

أكدت وزيرة خارجية هولندا سيجريد كاخ، أمس، على أهمية استئناف عملية المفاوضات في سبيل إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن، معبرةً عن قلق هولندا البالغ إزاء قضية خزان صافر العائم، والذي يتطلب معالجة فورية لهذه القضية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة. وأوضحت كاخ، خلال استقبالها أمس في لاهاي وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، استعداد هولندا للإسهام في إيجاد حلول للتعامل مع قضية ملف صافر، وأن بلادها ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم لليمن لمواجهة التحديات الإنسانية التي تواجهها بسبب الحرب. وبحث بن مبارك وكاخ تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. واستعرض بن مبارك جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام، وإنهاء انقلاب ميليشيات «الحوثي»، بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن جروندنبرج. وجدد التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت الميليشيات «الحوثية» ورفضها لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار وأمن المنطقة.

وأشار بن مبارك إلى استمرار الهجمات الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها ميليشيات «الحوثي» على محافظة مأرب والمناطق المحيطة بها، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، خصوصاً من النساء والأطفال، فضلاً عن القيود التي تفرضها ميليشيات «الحوثي» على إيصال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية للمواطنين الساكنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة أصلاً.