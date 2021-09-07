طالبان تطالب القوات السابقة بالاندماج وتحذر من التمرد

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

دعت حركة طالبان، أمس، الأفراد السابقين في القوات الأفغانية إلى الاندماج بنظام الحكام الجدد، قائلة إن القوات الأفغانية التي تلقت تدريبات في السنوات العشرين الماضية سيطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية، إلى جانب أعضاء «طالبان»، حسبما ذكر الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابول.

وأوضح أن أي تمرد ضد حكمها «سيتلقى ضربة قاسية»، بعدما أعلنت في وقت سابق أنها استولت على وادي بنجشير، آخر معاقل المقاومة ضد الحركة.

وأضاف: «إن (طالبان) حساسة جداً إزاء حركات التمرد، وكل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية، ولن نسمح بتمرد آخر».

وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة لكن من دون إعلان تشكيلة حكومية حتى الآن، قال مجاهد: إن نظاماً «مؤقتاً» سيعلن أولاً للسماح بإجراء تغييرات.

وشرح «اتخذت قرارات نهائية، ونحن نعمل الآن على المسائل التقنية». وتابع: «سنعلن الحكومة الجديدة حالما يتم حل المسائل التقنية».