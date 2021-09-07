الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات على قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

شنّ طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع “القادسية” غرب مدينة خانيونس بعدة صواريخ.

واستهدفت طائرات الاستطلاع موقع “القدس” التابع للفصائل الفلسطينية قرب مدينة أصداء.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع “القادسية” التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.

وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف.

وقالت القناة “13” العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء ردا على إطلاق البالونات الحارقة اليوم.