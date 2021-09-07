شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عشرات المهاجرين المكسيكيين في رحلة إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الهجرة المكسيكية أمس الاثنين، إن عشرات المهاجرين لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في المكسيك أثناء محاولتهم القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الولايات المتحدة.

وذكر المعهد الوطني للهجرة إنه تم انتشال جثث 46 شخصا بين يناير وأغسطس بينهم طفل واحد.

وغرق اثنان وعشرون منهم في نهر ريو جراندي/ريو برافو. ويمتد النهر على طول الحدود الدولية، وتشمل مساحات شاسعة منه تضاريس قليلة السكان وقاحلة ووعرة.

وتشمل الأسباب الأخرى للوفيات السقوط من القطارات أو جدران المباني، أو الاعتداءات وسوء التغذية، والتسمم الكحولي أو الجفاف.

ولم يتم التعرف بعد على هوية نصف القتلى بسبب نقص الوثائق ، وفقا لما ذكره المعهد الوطني للهجرة.