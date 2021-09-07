شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تغلق أحد الفنادق بالبحر الأحمر .. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمنطقة خليج أبو المخادع بمحافظة البحر الأحمر، نظرا لقيامه بالتشغيل ومزاولة نشاطه واستقبال النزلاء بدون ترخيص بما يعمل على الإضرار بسمعة مصر السياحية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أنه سبق، وأن تم إلغاء ترخيص هذا الفندق منذ فترة بسبب سوء مستواه السياحي وعدم تطبيقه للاجراءات الاحترازية إلا أن الفندق قد قام بالتشغيل مرة أخرى، واستقبال السائحين دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة والآثار، مؤكدا علي أن قرار الغلق سيستمر العمل به لحين تلافي أسبابه وقيام الفندق بتوفيق أوضاعه طبقا لشروط الوزارة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة بصفة مستمرة والتأكد من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ القرارات، التي تتخذها الوزارة في ضوء دورها الرقابي، مؤكدا على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز فى إطار حرصها علي الحفاظ علي سمعة مصر السياحية.