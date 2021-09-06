شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط محمد عبد العزيز نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

حضور 11 جلسة عامة

المشاركة في 3 زيارات رسمية و4 زيارات ميدانية

استخدام 2 من الأدوات الرقابية من بينهم طلب احاطة لوزير التنمية المحلية بشأن انتشار القمامة بشبرا الخيمة وسط غياب الرقابة المحلية و طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن عدم انتهاء الشركة المنفذة لتجديد نفق ناصر بشبرا الخيمة واستمرار تسريب المياه.

حضور 12 جلسة باللجان النوعية

المشاركة في 2 من الندوات والفعاليات



