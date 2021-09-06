صاحب دعاوى الثانوية العامة يكشف تفاصيل حكم إعادة تصحيح إجابات 10 طلاب بالفيوم "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصوير- أحمد عادل:

قال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، إن عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عانوا خلال العام الدراسي الماضي، من تدني الدرجات التي حصلوا عليها، مقارنة بمستواهم خلال الأعوام السابقة، ما دفعهم لتحريك دعاوى قضائية لإعادة تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية الأخيرة.

أضاف عبدالسلام، لـ "الخليج 365"، أنه تقدم وكيلًا عن عدد من الطلاب بمحافظة الفيوم، بدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لإعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، بعدما رفضت وزارة التربية والتعليم التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح أوراق الإجابات.

أشار إلى أن محكمة القضاء الإداري بالفيوم، أصدرت حكماً لطلاب الثانوية العامة بالفيوم، كأول وأسرع حكم قضائي في قضايا إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، حيث قضت بقبول طلب الشق المستعجل الخاص بإعادة تصحيح أوراق إجابات بعض الطلاب -10طلاب ممن تقدموا بالطعن-، وتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب يدوياً، وتحديد جلسة 27 أكتوبر المقبل لورود التقرير.

لفت إلى أن وزارة التربية والتعليم رفضت حضور الطلاب إعادة تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بهم عكس ما كان يحدث سابقًا، وكان ذلك سببًا في تحريك عشرات الدعاوى القضائية بمختلف المحافظات لإعادة تصحيح إجابات امتحانات الثانوية، وبالفعل بدأنا بمحافظة الفيوم التي صدر بها الحكم السابق.

تابع أن إعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب ستتم بشكل يدوي، مع مطابقتها بنماذج الإجابات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بعد التأكد من كون كراسات الإجابات التي يتم تصحيحها هي الخاصة بالطلاب الصادر لصالحهم الحكم القضائي.

أوضح أن دعاوى إعادة التصحيح هي دعاوى شخصية، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بشأنها تتعلق بالطلاب مقيمي الطعن ولا يتم تعميمها على جميع طلاب الثانوية "الحكم الصادر لصاحب الدعوى هو المستفيد الوحيد به".