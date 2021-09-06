الإسكندرية تتصدر نتائج تصفيات أولمبياد الطفل المصري بـ 16 مركز أول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، فوز لاعبي المحافظة بـ16 مركز أول في رياضات مختلفة للبنين والبنات ضمن تصفيات أولمبياد الطفل المصري التي تنظمها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المحافظة حققت المراكز الأولى في 16 منافسة للبنين والبنات تضمنت السباحة الحرة والظهر، ألعاب القوى في الوثب الطويل والجري ورمي الجلة، تنس الطاولة فردي وزوجي، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، رفع الأثقال، التايكوندو، المصارعة، والكاراتيه.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن التصفيات تجرى على مستوى القطاع الإقليمي لمحافظة الإسكندرية من أولمبياد الطفل المصري وشارك بها 184 لاعبا ولاعبة من مراكز الشباب والأندية المختلفة بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الإسكندرية كانت حصدت لقب أولمبياد الطفل المصري في نسختيه الأولى والثانية على مستوى الجمهورية ويسعى لاعبو المحافظة في الحفاظ على الصدارة بتحقيق اللقب الثالث، فيما بلغ إجمالي عدد المشاركين في تصفيات الإسكندرية نحو 5 آلاف لاعب ولاعبة في مختلف الألعاب.