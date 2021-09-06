فرنسا: نقف إلى جانب تونس في كافة التحديات الاقتصادية والصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

أكد السفير الفرنسي في تونس، أندريه بارانت، تفهّم بلاده للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم 25 يوليو الماضي، معربا عن تطلّع فرنسا إلى أن تتجاوز تونس هذه المرحلة بما يدعم تجربتها الديمقراطيّة ويستجيب لطموحات شعبها.

وشدد بارانت - خلال لقائه اليوم الأثنين، مع وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بمقر وزارة الخارجية التونسية- على وقوف فرنسا إلى جانب تونس لمواجهة كافة التحديّات الاقتصادية والصحيّة تماهيا مع ما عبرّ عنه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال الاتّصال الهاتفي الأخير الذي أجراه مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

من جانبه، أعرب الجرندي، خلال اللقاء عن ارتياح تونس لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، مجدّدا الشكر على الدعم الفرنسي الذي حظيت به تونس لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19؛ ممّا يؤكّد عمق الروابط التاريخيّة العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء مرحلة تصحيح المسار السياسي إثر الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهوريّة بمساندة شعبيّة واسعة واستنادا على الفصل 80 من الدستور والتي اقتضاها الوضع العام في البلاد.

وأشار الجرندي إلى تواصل المشاورات التي يجريها الرئيس مع مختلف الأطراف الوطنيّة الفاعلة بهدف وضع حدّ للتجاذبات السياسيّة ودفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.