تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. ننشر الأماكن الخالية للشعبة العلمية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، اليوم الإثنين، إنه توجد أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة في عدد من الكليات.

وينشر "الخليج 365" الأماكن الخالية لـ"الشعبة العلمية" لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2021، في ما يلي: