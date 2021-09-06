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تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. ننشر الأماكن الخالية للشعبة العلمية -صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، اليوم الإثنين، إنه توجد أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة في عدد من الكليات.

وينشر "الخليج 365" الأماكن الخالية لـ"الشعبة العلمية" لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2021، في ما يلي:

خالية علمي 1خالية علمي 3خالية علمي 5خالية علمي 6خالية علمي 7خالية علمي 2خالية علمي 9خالية علمي 10خالية علمي 11خالية علمي 8خالية علمي 13خالية علمي 4خالية علمي 14خالية علمي 16خالية علمي 17خالية علمي 18خالية علمي 19خالية علمي 20خالية علمي 21خالية علمي 22خالية علميخالية علمي 12خالية علمي 15

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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