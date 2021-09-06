زوما يغادر السجن لأسباب صحية

وصدر حكم بالسجن 15 شهرا بحق «زوما» في أوائل يوليو، بعد أن رفض المثول أمام المحكمة، لمواجهة تهم فساد بحقه. وانتقد أنصاره ذلك، وبدأوا سلسلة من الاحتجاجات وعمليات النهب على مستوى البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة.
ويقول مسؤولو المحكمة إنهم تلقوا وثائق في العطلة الأسبوعية، تُظهر أن صحة الرجل (79 عاما) متدهورة للغاية، بحيث لا يستطيع البقاء في السجن.
ولا يزال «زوما» تحت المراقبة، وسوف تستمر إجراءات محاكمته الخاصة بقضية الفساد. ومع ذلك، قال «زوما»، في الماضي، إنه يفضل السجن على حضور الإجراءات، حيث إنه متهم باستغلال منصبه في توجيه موارد الدولة إلى حلفاء له.
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