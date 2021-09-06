باريس تطالب طهران بتقديم تفسيرات مفصلة حول المواد النووية السرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

طالبت الحكومة الفرنسية، طهران بتقديم تفسيرات مفصلة حول المواد النووية السرية لديها، كما أكددت على ضرورة استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، “دون تأخير”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أن مدير عام الوكالة سيقدم تقريرا حول تعاون إيران منتصف الشهر الجاري.

يشار إلى أن طهران كانت قد أكدت، اليوم الاثنين، أن الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو اجتماع عادي، و”يتعين على جميع الأطراف الابتعاد عن تصرفات تعيق مفاوضات فيينا”.

يذكر أنه منذ أبريل الماضي، انطلقت المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، وتوقفت المفاوضات في يوليو الماضي وسط أجواء تشي باستمرار الخلافات حول عدد من الملفات.